Eskişehir'de "Şehir Paylaşmaktır" Dayanışmasına Örnek Destek - Haberler

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Eskişehir'de "Şehir Paylaşmaktır" Dayanışmasına Örnek Destek

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Dayanışmasına Örnek Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı "Şehir Paylaşmaktır" dayanışma uygulamasına örnek bir destek de Armonika Tekstil A.Ş.’den geldi.

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Şehir Paylaşmaktır" dayanışma uygulamasına örnek bir destek de Armonika Tekstil A.Ş.'den geldi.

Armonika Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hiçyılmaz, 400 koli ile dayanışmaya katkı verirken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Önder'in de bulunduğu ziyarette Başkan Büyükerşen, hayırseverlerin dayanışma hareketine verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Şehir Paylaşmaktır" iyilik hareketinin Ramazan ayında da "Ramazan Paylaşmaktır" adıyla devam ettiğini belirten Büyükerşen, ekonomik koşulların her geçen gün daha da zorlaştığı bugünlerde  bu hareketin çok daha önem kazandığına vurgu yaptı.

Ziyaret sonunda Başkan Büyükerşen, Armonika Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hiçyılmaz'a teşekkür ederek plaket verdi.

"Şehir Paylaşmaktır" sloganı ile başlatılan dayanışma hareketine destek olmak isteyenler, "market.eskisehir.bel.tr" web sitesi üzerinden bütçesine uygun erzak kolisi alırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ihtiyaç sahiplerine kolilerin en kısa sürede ulaştırılmasını sağlıyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yerel, Haberler

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