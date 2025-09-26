Haberler

Eskişehir'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı

Güncelleme:
Eskişehir Tepebaşı'nda şap hastalığı vakalarının artması nedeniyle Büyükşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı. Halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler doğrultusunda pazar, yeniden açılma tarihi belirlendiğinde kamuoyuna duyurulacak.

Eskişehir'de şap hastalığı vakalarının görülmesi nedeniyle Büyükşehir Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tepebaşı ilçesi Muttalip Koyunlar Mahallesi'nde şap hastalığı vakalarının görülmesi nedeniyle, Muttalip-Sarıcakaya yolu 2'nci kilometrede yer alan Büyükşehir Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatılmıştır. Halk sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda pazar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Yetkililer, bölgede gerekli tüm idari ve fenni tedbirlerin alındığını belirterek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dışarıdan gelen hayvanlara ve kişilere karşı dikkatli olmaları, biyogüvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyarıda bulundu. Pazarın yeniden açılış tarihi, sağlık kontrolleri ve alınacak önlemlerin ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
