Eskişehir'de Salep Sezonu Başladı

Soğuk havanın kendisini hissettirdiği Eskişehir'de kış aylarında piyasaya çıkan salep tezgahlardaki yerini alırken, esnaf vatandaşlara hazır olmayan doğal salebi tavsiye etti.

Kış aylarının tercih edilen içeceklerinden olan salep tezgahlardaki yerini almaya başladı. Vatandaşları hem soğuktan hem hastalıktan koruyan salep görüntüsüyle ilgi çekiyor. Orkide bitkisinin kök tozlarıyla yapılan aroma kıvamında hazırlanan salep, sıcak sütle karıştırıldıktan sonra üzerine tarçın dökülerek tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Eskişehir'de bir pastanede çalışan Gani Karakaş, dondurma zamanının bitip salep satışlarına başladıklarını belirterek, salebin fincanla sunulduğu zaman tüketilmesinin daha keyifli olduğunu ifade etti.

"İnsanların sağlığı için doğal bir içecek"

Salebi, özellikle yaşlı ve solunum zorluğu çeken vatandaşların tercih ettiğini dile getiren Gani Karakaş, beyaz içeceği milli bir içecek olarak nitelendirdi. Vatandaşların oturup salep içtiği zaman geçmişe dönük anılarının canlandığını söyleyen Karakaş, "Dondurma mevsimi bitti, şimdi salep mevsimi başladı. Salep Eskişehir'in vazgeçilmez bir içeceği. Bilhassa yaşlılar, solunum zorluğu çekenlerin tercih ettiği bir içecek. İnşallah salep sezonu güzel geçer. Salep kış mevsimine ait sıcak bir ürün. İnsanların sağlığı için doğal bir içecek. Sıcak sütten yapılıp, saleple karıştırılarak içilir. Milli bir içecek diyebiliriz. Salep orkide çiçeğinin un haline getirilerek yapılır. Sonra biz onu şekerle karıştırıp belli bir kıvama getirdikten sonra sıcak olarak hizmete sunuyoruz. Salep fincanıyla sunduğumuz zaman daha zevkli, güzel oluyor. İlerleyen zamanlarda salebe rağbet fazla olur. Oturup nostalji yaşıyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığı yerinde olsun, bol bol salep içsinler" dedi.

"Hazır salebi tavsiye etmiyorum"

Piyasada yer alan hazır salep ile doğal salebi kıyaslayan esnaf Karakaş, hazır olarak nitelendirilen salebin içinde kimyasal maddelerin olduğunu savunarak, kaynak su ve sütten yapılan doğal salebin herhangi bir sakıncasının olmadığından bahsetti. Salebin yapılışı ile ilgili bilgiler veren Karakaş, şunları anlattı:

"Hazır salebi tavsiye etmiyorum. Çünkü içinde kimyasal var. Oralet gibi, çayın içine şeker koyulup karıştırılan bir şey. Salep ise kaynak su içinde yüzde 100 süt olan bir ürün. Bunda herhangi bir sakınca yok. Günlük taze yapılan bir ürün. Salebin özü, doğal salep ve süttür. Bu ikisinin kıvamını güzel tutturduktan sonra fincanlar ısıtılıp sonra salep doldurulur. Üzerine vazgeçilmez baharat tarçını koyduktan sonra yavaş yavaş içersiniz. Fincanı salep koyulmadan önce çalkalanır. Fincanın soğukluğu salebe yansımaz ve içmesi daha uzun sürer." - ESKİŞEHİR