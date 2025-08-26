Eskişehir'de Sahte Plakalı Araç Tacizi

Eskişehir'de 96 AQ 672 keşlinde sahte plakanın takıldığı bir otomobilin içerisindeki 2 erkek şahıs, çevredeki vatandaşlara rahatsız verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre; 96 AQ 672 kodlu sahte plakanın takıldığı bir otomobilin içerisindeki 2 erkek şahıs, çevrede yürüyen kadınları sözlü olarak taciz edip üzerlerine araç sürdü. O anları kask kamerası ile kayıt altına alan bir motosikletli, selektör yaparak ve korna çalarak otomobildeki şahıslara tepki gösterdi. Şahısların mahallede huzursuzluğa neden olduğunu belirten vatandaş, polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışma yapmasını istediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR