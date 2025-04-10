Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Eğitim Programı Eskişehir'de de uygulamaya geçirildi. Programın temel amacı; sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyini artırmak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve sahada sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmek.

Program kapsamında Eskişehir'de, Tepebaşı, Odunpazarı ve perifer ilçelerimiz dahil olmak üzere çok sayıda sağlık tesisi ve birimde eğitim faaliyetleri aktif hale getirildi. Eğitimler; hem bireysel mesleki gelişimi hem de ekip temelli çalışma modelini destekleyecek şekilde planlandı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SAHA Eğitim Programı'nın açılış konuşmasında, Türkiye genelinde sahada görev yapan sağlık çalışanlarının bu eğitimlerle ortak bir bilgi ve yaklaşım doğrultusunda hareket edebileceğini vurguladı.

"Eskişehir'de SAHA Eğitimleri başladı"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da programın izleme-değerlendirme süreçlerine katkı sağladığını, ekip çalışması kültürünü güçlendirdiğini ve sahadaki hizmet kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de SAHA Eğitimleri başladı. Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açılış konuşmalarıyla ülke genelinde başlatılan bu program doğrultusunda ilimizdeki eğitim süreci de etkin biçimde yürütülüyor" dedi.

SAHA Eğitimleri, yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürülecek ve sahaya yönelik uygulamalı çalışmalarla desteklenecek. - ESKİŞEHİR