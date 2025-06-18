Eskişehir'de Sağlık Emekçileri Maaş Kesintilerini Protesto Etti

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Eskişehir'de aile sağlığı merkezi çalışanları, son 6 ayda hasta başvurusu olmadığı gerekçesiyle yapılan maaş kesintilerini protesto etmek amacıyla bordrolarını yaktı. Sağlık emekçileri, bu uygulamanın hukuksuz olduğunu belirterek, her ay kesintilere dava açacaklarını açıkladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de sağlık emekçileri, "Son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan hastadan dolayı aile hekimlerinin ve ebe/hemşirelerin maaşından kesinti yapılır" düzenlemesi gerekçe gösterilerek aile sağlığı merkezi çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasını protesto amacıyla bordrolarını yaktı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Hekim Birliği Sendikası Eskişehir Şubesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapıldı. Hastanın muayeneye gelmemesi gerekçe gösterilerek aile sağlığı merkezi çalışanlarının maaşından kesinti yapılmasına tepki gösteren sağlık emekçileri, yanlarında getirdiği maaş bordrolarını yaktı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Birtürk Özkavak, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2024'te halkın sağlık hakkını gasbettikleri, aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimlerin, sağlık emekçilerinin onurlarıyla oynadıkları, eziyet yönetmeliğini uygulamaya koydu. 1 Kasım 2024'ten bu yana bize dayatılmaya çalışılan bu eziyet yönetmeliği nedeniyle aralıklı olarak 14 gün iş bıraktık. Ülkemizin dört bir yanında alanlarda tepkimizi dile getirdik, haykırdık. Son olarak 14 Mart Tıp Bayramı'nda yine alanlardaydık.

"Maaşlarımız adeta gasbedilmiştir"

1 Kasım'ın üzerinden 7 ay geçti ve bu ay, kabul edilemez maddeler içeren eziyet yönetmeliğinin 'Son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan hastadan dolayı aile hekimlerinin ve ebe/hemşirelerin maaşından kesinti yapılır' maddesi tüm tepkilerimize rağmen yürürlüğe girdi ve uygulandı. Bu hukuksuz, mantıksız, kabul edilemez maddeden dolayı yüzde 20'ye varan gelir kaybı yaşadık. Maaşlarımız adeta gasbedilmiştir.

"Maaş kesintilerine karşı açtığımız davaların hepsini kazandık"

Bakanlığa, bu ülkenin sağlık sisteminin temel taşını oluşturan sağlık emekçileri olduğumuzu ve akla mantığa uymayan, hukuksuz mevzuat dayatmalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha yüksek sesle ve hep birlikte haykıracağız. Mevcut işleyişte gebe izlemlerinin kişilerin kendisinin başvurmaması sebebiyle yapılamaması durumunda bakanlığın yaptığı maaş kesintilerine karşı açtığımız davaların hepsini kazandık. Mahkemelerin hepsi 'Kişinin başvurmaması durumunda hekime, hemşireye ceza verilemez, maaş kesintisi yapılamaz' diyerek bu cezaları iptal etti. Bu davaları kaybettiklerini bilmelerine rağmen şimdi tüm nüfusun aile sağlığı merkezlerine 6 ayda bir başvurmasını şart koşuyorlar. Daha üç gün önce doğmuş bebek son altı ayda aile sağlığı merkezine gelmedi diye ücret kesintisi yapıyorlar.

"Bu aydan itibaren her ay bu kesintilere dava açacağız"

Biz kesinti yapılan bu aydan itibaren her ay bu kesintilere dava açacağız. Bu süreçte zaten yoğun olan mahkemelerimizin iş yükü daha da artacak ve kazanacağımıza emin olduğumuz bu davaların sonucu bakanlık milyonlarca lira avukatlık ücreti ve dava masrafı ödemek zorunda kalacak ve devleti zarara uğratacaktır. Bunu bile bile hukuksuz işlemlere devam ediyorlar."

Kaynak: ANKA / Yerel
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