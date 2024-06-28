Eskişehir'de Sağanak Yağış: Vatandaşlar Şemsiyeleriyle Önlem Aldı

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmura karşı vatandaşlar şemsiyeleri ile önlem alırken, hazırlıksız yakalananlar ise bina altlarına sığındı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere bugün Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağış vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılanırken, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezindeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Dışarıda olan vatandaşların bir bölümü ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Islanmamak nereye kaçacağını bilemeyenler sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar şemsiyelerini yanlarından ayırmayarak tedbirli davrandı. Meteorolojik verilere göre yarın kent genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR