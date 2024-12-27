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Eskişehir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Eskişehir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, vatandaşları ve araç sürücülerini zorluyor. Şemsiyelerle korunmaya çalışan halk, yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Eskişehir'de sabah saatlerinden beri etkisini gösteren sağanak yağışlı hava, vatandaşlara ve araç sürücülerine zorluk yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda Eskişehir'de gün içinde aralıklı sağanak yağışlar etkisini gösterdi. Vatandaşlar, zaman zaman şiddetini artıran yağışlardan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Dışarı şemsiyesiz çıkan vatandaşların ise dükkan tentelerinin altında beklediği ve kapalı alanlara sığındığı görüldü. Özellikle motosiklet sürücüleri, yollarda su birikintilerinin artmasına neden olan sağanak yağışlar karşısında trafiği tehlikeye atmamak adına temkinli hareket etti. Yağışların, Eskişehir'de bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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