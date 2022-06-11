Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Eskişehir'de sabah saatlerinde yer yer başlayan yağış, öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yoğun yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken araçlar yolda kaldı. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi.
İhlas Haber Ajansı / Erhan Can - Yerel