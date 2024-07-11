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Eskişehir'de Saçına 'Kalpak' Formu Veren Adam

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Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, saçlarına verdiği kalpak formuyla dikkat çekiyor. Saçlarının sert çıkmasıyla keşfettiği bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, günlük 1 saatini ayna karşısında geçiriyor.

Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle daha sert çıkan saçına 'kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğini söyledi.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Çetin Sokulgan'ın saç şekli çevresinin dikkatini çekiyor. 2010 yılında memleketi Sivas'tan Eskişehir'e geldiğinde saçları dökülmeye başlayan Sokulgan, saç çıkarması için çeşitli ürünler kullandı. Saçları sert çıkan Sokulgan, yaklaşık 4 yıl önce saçlarına şekil verirken kalpağa benzer bir modeli keşfetti. 4 yıldır kalpağı veya bir şapkayı andıran saçını her gün özenle şekillendiren Sokulgan, gelen olumsuz yorumlara rağmen kendini böyle beğendiğini belirtti. Saçının şeklinden ötürü "Kalpaklı" olarak anılan Sokulgan, sert dokulu saçını mümkün olduğunca böyle kullanacağını ifade etti.

"Yapımı günlük 1 saatimizi almakta"

Çetin Sokulgan, "Gençliğimden beri saçlara bakımı seven bir insanım. Çalıştığım için daha sonradan saçlarım dökülmeye başladı. Döküldükten sonra 2010 yılında Eskişehir'e geldim. Bu berber arkadaşlarla tanıştık. Pandemiden sonra da saçımı yaparken bu model tesadüfen ortaya çıktı. Sert bir dokusu var. Spreyle, jöleyle ve arkadaşların yardımıyla yapımı günlük 1 saatimizi almakta" dedi.

"Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum"

Gelen olumsuz bazı yorumları umursamadığını ve böyle mutlu olduğunu söyleyen Sokulgan, şöyle devam etti:

"Her gün de böyle bakımlı gezmeyi seviyorum. Kendim için yapıyorum, hiç kimse için değil. Birileri beni beğensin, takdir etsin diye değil, kendimi hoş görüyorum. Kendimi seviyorum ve onu da yapıyorum. Saçımı en çok Atatürk'ün kalpağına benzetiyorlar. Bazı yaşlı insanlar, 'Her gün bununla nasıl uğraşıyorsun?' diyorlar. Her gün uğraşıyoruz işte, yapıyoruz. Sadece fırçayla, fön makinesiyle, spreyle ve jöleyle yapıyorum. Aynı zamanda topik de kullanıyoruz. Topik bizim en büyük yardımcımız. Gençler genelde beğeniyorlar ama 50-60 yaşın üstündekiler 'Bu nasıl bir saç tipi?' gözüyle bakarak, 'Değiştir, kestir' diyorlar."

"Türkiye'de de örneğinin olduğunu zannetmiyorum"

Çetin Sokulgan'un saç şekli hakkında konuşan berberi Eyüp Yanık, "İlk tanıştığımız zamanlarda böyle değildi. Döküldükçe saç şekli biraz değişti. Kişisel bakımlarını biz yapıyoruz, saç tasarımını da kendisi hallediyor. Daha önceden böyle bir saç stili görmedim, ilk defa görüyorum. Biz sadece kırıklarını alıyor ve saç bakımıyla ilgileniyoruz. Çok zor ve iddialı bir saç. Türkiye'de de örneğinin olduğunu zannetmiyorum. Çetin abi, bu saça sahip tek insan. Kimisi ona Kalpaklı diyor, kimisi de yakışıyor ya da yakışmıyor diyor. Öyle değişik tepkiler var" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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