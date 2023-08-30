Eskişehir'de sabah erken saatlerden itibaren tüm dükkanlara Türk bayrağı asıldı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu sokaklara taşarken, birçok esnaf dükkanının camını Türk bayrağı ile süsledi.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu sokaklara taşarken, birçok esnaf dükkanının camını Türk bayrağı ile süsledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dükkanlarına bayrak asarak kutlayan Eskişehir esnafı, milli bayramların heyecana neden olduğunu belirtti. Milli bayramların ayrı bir hava oluşturduğunu belirten çarşı esnafı, 7'den 70'e herkesin özel günlerin değerini bilmesini istedi.

"Bu özel günü her zaman hatırlıyor ve değerini biliyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır kuruyemiş sektöründe vatandaşa hizmet veren Recai Polar, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük zaferlerden biridir. Biz esnaflar olarak bu özel günü her zaman hatırlıyor ve değerini biliyoruz" şeklinde duygularını ifade etti.

"Günün anlam ve önemini bilmek gerek"

Özel günleri anlamını bilerek kutlamak gerektiğini belirten Binnur Kaygısız ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü bize bırakan öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlere sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak güzel şey ama günün anlam ve önemini bilmek gerek. Sadece zafer bayramı deyip geçmemek gerek diye düşünüyorum. Kısaca hatırlayım yanlış hatırlamıyorsam, Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biriydi. 1922 tarihinde gerçekleşti. Muharebede, Türk orduları Yunan işgalcilerine karşı büyük bir zafer kazanarak Anadolu'dan çıkarılmalarını sağlamıştır. Bunu iyi bilmek gerek." - ESKİŞEHİR