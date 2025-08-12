Eskişehir'de Robot Köpek Görenlerin İlgi Odağı Oldu

Eskişehir'de Robot Köpek Görenlerin İlgi Odağı Oldu
Eskişehir kent merkezinde dolaştırılan bir robot köpek, vatandaşların ilgisini çekerek keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, robot köpeğin gerçek bir hayvan gibi sevildiği ve pati uzatarak karşılık verdiği anlar yer aldı.

Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nın çevresinde bir robot köpek dikkat çekti. Hayrete düşen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Videoda, vatandaşın robotu sanki gerçek bir köpekmiş gibi sevdiği görüldü. Robot köpek ise ona pati uzatarak karşılık verdi. Ortaya çıkan renkli anlar, görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
