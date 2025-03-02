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Eskişehir'de Ramazan İçin Pide Kuyrukları Oluştu

Eskişehir'de Ramazan İçin Pide Kuyrukları Oluştu
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Ramazan Ayı'nın ilk gününde Eskişehir'de fırınların önünde pide almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruğa girdi. İftar hazırlıkları devam ederken, esnaf pide yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın ilk günü pide almak isteyen onlarca vatandaş fırın işletmelerinin önünde kuyruklara girdi.

Ramazan Ayı'nın başlaması ile 2025 yılının ilk orucu bugün eda ediliyor. İftar için vatandaşların hazırlıkları sürerken, fırın işletmelerinin önünde metrelerce pide kuyruğu oluştu. Sıraya giren onlarca vatandaş sofraya pide alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Tüm müşterilere pide yetiştirmeye çalışan esnaf ise bu esnada yoğun mesai harcadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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