Eskişehir'de Ramazan Bayramı Öncesi 100 Öğrenciye Ücretsiz Tıraş

Eskişehir'de 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' çerçevesinde, Ramazan Bayramı öncesi kız ve erkek 100 öğrenci gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz tıraşı yapıldı.

Proje kapsamında bir araya gelen gönüllü kuaförler, bayramlık saç tıraşı için minik öğrencileri sevindirdi. Kucak Dolusu Hayaller Projesi çerçevesinde, Kurtuluş İlkokulu'ndaki kız ve erkek 100 öğrencinin saçı ücretsiz kesildi. Kuaförlerin bireysel olarak katkı sağladığı faaliyetler sırasında renkli kareler ortaya çıktı. Proje sorumlusu Elif Tezanlar, bayram öncesinde birkaç okulun daha bu şekilde ziyaret edileceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR