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Eskişehir'de Ramazan Bayramı Öncesi 100 Öğrenciye Ücretsiz Tıraş

Eskişehir'de Ramazan Bayramı Öncesi 100 Öğrenciye Ücretsiz Tıraş
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Eskişehir'de 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' çerçevesinde, gönüllü kuaförler tarafından 100 öğrenci ücretsiz tıraş edildi. Proje kapsamında minik öğrenciler bayramlık saç tıraşı ile sevindirildi.

Eskişehir'de 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' çerçevesinde, Ramazan Bayramı öncesi kız ve erkek 100 öğrenci gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz tıraşı yapıldı.

Proje kapsamında bir araya gelen gönüllü kuaförler, bayramlık saç tıraşı için minik öğrencileri sevindirdi. Kucak Dolusu Hayaller Projesi çerçevesinde, Kurtuluş İlkokulu'ndaki kız ve erkek 100 öğrencinin saçı ücretsiz kesildi. Kuaförlerin bireysel olarak katkı sağladığı faaliyetler sırasında renkli kareler ortaya çıktı. Proje sorumlusu Elif Tezanlar, bayram öncesinde birkaç okulun daha bu şekilde ziyaret edileceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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