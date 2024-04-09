Eskişehir'de Ramazan Bayramı Hazırlıkları Yoğunlaşıyor

Eskişehir'de Ramazan Bayramı için son hazırlıklar yapılırken kalan ihtiyaçları için dışarıya çıkan vatandaşlar tatlıcı, kuaför ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı için hazırlıklar son günde de tüm hızıyla sürdü. Bu çerçevede, birçok vatandaş tatlıcılara bayramlık baklava siparişi verirken saç tıraşı olmaya gidenler de kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. Ayrıca evlere gelecek misafirler için şekerleme ve çikolata ürünlerine de yoğun talep gösterildi. Tatlıcı, Ramazan'ın son gününe özel 150 tepsi tatlı çıkartarak müşterilerine hizmet verirken, kuaförler vatandaşları fazla bekletmemek için randevu sistemiyle çalışarak yoğunluğa karşı tedbir aldı.

"Ramazan ayının son 1 haftası bizim için son derece yoğun geçti"

Bu bayram döneminde işlerinin önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu ifade eden erkek kuaförü Ayhan Deliorman, "Ramazan ayının son 1 haftası bizim için son derece yoğun geçti. Bayram için tıraş olmaya gelen vatandaşlar ve çocuklarıyla birlikte gelen babaların sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle biz de elimizden geldiği kadarıyla randevulu şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Müşterilerimiz bize telefon ettiği zaman onlara saat veriyoruz ve bu sayede dükkanda sıra beklemelerine gerek kalmıyor. Fiyatlardan bahsetmem gerekirse de, saç tıraşı 100 TL, sakalla birlikte 150 TL, yıkama da olursa 200 TL'den yapılıyor" dedi.

"Yarın bayram olduğu için bugüne özel 150 tepsi tatlı yaptık"

Fırın işletmeciliği yapan Mehmet Alca ise, satışlardan son derece memnun olduklarını dile getirerek, "Bayramlık baklava siparişlerimiz oldukça yoğun. Gayet güzel satışlarımız var. Eskişehir'de en çok cevizli baklava tercih ediliyor. Yarın bayram olduğu için Ramazan ayının son gününe özel 150 tepsi tatlı yaptık. Bizim baklava fiyatlarımız 250 liradan başlıyor, 500 liraya kadar gidiyor. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar dükkanlarımıza adeta akın ediyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır kuruyemişçilik ile uğraşan Recai Polat, fiyatlarla ilgili detaylara değinerek şunları söyledi:

"Bayram telaşı sürüyor. Vatandaşlar dükkanlarımıza adeta akın ediyor. Şu anda şekerleme çeşitlerimizin fiyatı 110 lira ile 190 lira arasında değişiyor. Çikolata çeşitlerimiz de 145 ile 580 lira arasında farklılık gösteriyor. Gelen çocuklara ikram etmek üzere tabii ki şeker alan vatandaşların sayısı daha fazla." - ESKİŞEHİR