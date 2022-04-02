Eskişehir'de Ramazan ayının ilk gününde pide kuyruğu

ESKİŞEHİR (İHA) - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir'de fırınların önünde pide kuyrukları oluşmaya başladı.

Ramazan ayı geldi, vatandaş ilk orucu bugün tuttu. İftar vaktine saatler kala Eskişehir'deki fırınların önünde pide ve ekmek kuyrukları oluşmaya başladı. Bazı kuyrukların 45-50 kişiden fazla olduğu, sokak kenarlarına ve tramvay yolluna kadar taştığı görüldü. - ESKİŞEHİR