Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Eskişehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Eskişehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini artırdı. Tatlı, et, süt ürünleri ve Ramazan Paketi kontrolleri gerçekleştirildi; mevzuata aykırı işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada Ramazan ayında denetimlerin artırıldığına dikkat çekildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ramazan ayı ile birlikte tüketimi artan tatlı, ekmek, pide, unlu mamuller, et ve süt ürünleri başta olmak üzere, gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontroller sıkılaştırılırken Ramazan Paketi adı altında satılan ve çeşitli gıda ürünlerini içeren paketlerin son tüketim tarihi ile etiket bilgileri de kontrol edilmekte ve gerektiğinde numune alınmaktadır. Yapılan resmi kontrollerde; işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki şartları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü, personel hijyeni gibi kontrolleri yapılmaktadır. Bu kapsamda mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır. İl Müdürlüğü Kontrol Görevlilerince yılbaşından bu yana 1516 resmi kontrol yapılmış ve 126 adet numune alınmıştır. Yapılan resmi kontroller ve alınan numune sonucunda 6 milyon 145 lira idari para cezası uygulanmıştır. Gıda arz talebinin arttığı ramazan ayı boyunca tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır. Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı içinde de gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
img

İstanbul Valiliği harekete geçti! 17 Mart'a kadar süre verildi
img

Elon Musk'ın şirketi SPACE X'in dev roketi havada patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

Aracı alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.