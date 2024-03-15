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Eskişehir'de polisten uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polisten uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmada bir şüpheli yakalanırken, farklı tür ile miktarda uyuşturtucu madde ve bunu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir il merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmaları kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 70 kök Hint keneviri, 141 metadon hap, 13 gram esrar, 6 tramadol hap, 1 gram metamfetamin,1 hassas terazi,1 ruhsatsiz tabanca, 2 aydınlatma cihazı, 1 ilaçlama pompası, 1 elektrik düzeneği, 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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