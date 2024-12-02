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Eskişehir'de Pestisit Denetimleri Artıyor

Eskişehir'de Pestisit Denetimleri Artıyor
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2012 yılından bu yana yürüttüğü denetimlerde 2024 yılında 234 üreticiye ulaştı. Hatalı pestisit kullanımı ve ilaç kalıntısı sorununa karşı sıkı takip devam ediyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2012 yılından itibaren yıllık hazırlanan programa göre yapılan denetimler ve hasat öncesi pestisit denetim programı uygulama talimatı çerçevesinde 2012 yılında 20 üretici, 2024 yılında yaprağı yenen sebze ürünlerinde ise 234 üretici kontrol edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, denetimlerle hatalı pestisit kullanımı ve ürünlerde ilaç kalıntısı çıkmamasının amaçlandığı belirtildi. Tavsiye dışı ilaç kullanıldığı tespit edilmesi durumunda hasat geciktirme, ürün imhası veya idari para cezası yaptırımları uygulandığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamak için zirai ilaçları etiket bilgilerine uygun olarak doğru bir şekilde kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından talimatlandırılan ve Eskişehir'in de dahil olduğu 13 ilde yürütülen 'Biber, Turunçgil ve Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı' ve '2024 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Uygulama Talimatı' gereğince Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri' çerçevesinde, açıkta ve örtü altı üretim alanlarında yaprağı yenen sebze ürünlerinden numune alma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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