Eskişehir'de Personel Yangın Güvenliği Eğitimi Aldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, personelin muhtemel yangın durumlarına karşı bilinçlendirilmesi ve müdahale yeteneklerinin artırılması amacıyla kapsamlı bir yangın eğitimi ve tatbikat gerçekleştirdi.

Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sivil Savunma Uzmanı Dural Çiçek tarafından verildi. Katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durum planları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikat aşamasına geçildi. Gerçekçi senaryolar eşliğinde yapılan tatbikatta personel, binayı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye etti. Ardından yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangın söndürme işlemini birebir deneyimleyerek öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan Akif Koçak, yangın tüplerinin çeşitleri, hangi tür yangında hangi tüpün kullanılması gerektiği ve doğru kullanım teknikleri konusunda personele uygulamalı eğitim verdi.

"Bu tür eğitimler hem bireysel farkındalığı arttırıyor"

Sivil Savunma Uzmanı Dural Çiçek, yaptığı açıklamada, "Bu tür eğitimler hem bireysel farkındalığı arttırıyor hem de toplu çalışma alanlarında güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. Personelin bu konuda bilinçli hareket etmesi, muhtemel bir tehlike anında ciddi kayıpların önüne geçebilir" dedi. - ESKİŞEHİR