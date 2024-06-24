Eskişehir'de Pazarcılar Sıcaktan Bunalınca Semt Pazarında Duş Aldı

Eskişehir'de sıcaktan bunalan bir pazarcı, semt pazarının ortasında hortumdan akan suyla duş aldı. Kendisi gibi pazarcı arkadaşları da şampuan dökerek ve fırçayı sırtına sürterek yardımcı oldu.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar, birbirinden farklı çözüm yöntemleri deniyor. Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan bir pazarcının bulduğu serinleme yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Pazarın kurulduğu sokağın ortasında kasaya oturan pazarcı, hortumdan akan suyun altına girdi. Kendisi gibi pazarcı arkadaşlarının da hortumla su tutarak, şampuan dökerek ve fırçayla yardım etmesiyle pazarın ortasında duş aldı.

Pazarcının görenleri hayrete düşüren serinleme yöntemi, başka bir pazarcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR