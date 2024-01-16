Eskişehir'de Pazar Esnafı Soğukla Mücadele Ediyor

Son günlerde hava sıcaklığının önemli ölçüde düştüğü ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir'de pazar esnafı ekmek parası kazanmak için çalışırken bir yandan da ısınma mücadelesi yapıyor.

Odunpazarı İlçesi Malhatun Sokakta kurulan semt pazarında, esnaf ateş yakarak ve sıkı giyinerek soğukla mücadele ettiklerini ifade etti. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Eskişehir'de semt pazarı esnafı, soğuğa rağmen ekmek parası kazanmak için çalışmaya devam ediyor. Ateş yakarak, kalın montlar ve ayakkabılar giyerek, çay içerek önlem aldıklarını ifade eden pazarcılar hava sıcaklığı eksi derecelere düştüğünde bazen pazara çıkmadıklarını belirtti.

"Ateş yaktığımızda hem biz hem de vatandaşlar ısınıyor"

Pazar esnafı Uğur Diker, soğuk kış günlerinden tezgah çevresinde ateş yakarak ve sıkı giyinerek korunduklarını belirtti. Hasta olmamak için bu şekilde önlem aldıklarını söyleyen Diker, "Havalar soğudu, biz de mecbur önlemimizi almaya çalışıyoruz. Gerek ateş yakıyoruz gerek kalın giyiniyoruz. Ama malum Eskişehir'in soğuğunda haliyle önlemimizi alarak müşterilerimize güzel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Ateş yaktığımız zaman esnaf arkadaşlar olsun müşteriler olsun üşüdüklerinde gelip ısınıyorlar. Hem pazarcı esnafını hem kendimizi hem müşterilerimizi ve mallarımızı korumak amacıyla yakıyoruz. Bunu tabi önlem olarak düşünüyoruz. Sadece açık pazarlarda yakıyoruz. Soğuk hava zorluyor bizi. Normalde sabah 06.00' kurduğumuz tezgahları şimdi ise saat 11.00'ı buluyor. Kendimizi de korumak, hasta olmamak açısından böyle önlemler alıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR