Eskişehir'de Parklarda Spora Büyük İlgi - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır uyguladığı parklarda sabah ve akşam sporu etkinlikleri bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 11 parkta düzenli olarak yapılan egzersizlere katılım her geçen gün artarken, Eskişehirliler açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla yıllardır sürdürdüğü ve bir gelenek haline gelen parklarda spor etkinlikleri, bu yıl da devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirlilere açık havada spor yapmanın keyfini yaşattığı etkinlikler, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah ve akşam saatlerinde düzenleniyor.

UZMAN ANTRENÖRLER

Sabah 09.00-10.00 ile akşam 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan etkinliklerde, egzersiz programlarına katılan vatandaşlar açık havada spor yapıyor. Uzman antrenörler tarafından yaptırılan spor aktiviteleri Osmangazi Sahası, Kentpark, Uluönder Parkı, Aydın Arat Parkı ve Büyük Park başta olmak üzere 11 ayrı parkta düzenlenirken, spor etkinlikleri tüm yaz boyunca devam edecek.

"AÇIK HAVADA, YEMYEŞİL PARKLARIMIZDA ÖZGÜRCE SPOR YAPIYOR OLMAK AYRI BİR GÜZELLİK"

Açık havada parklarda spor yapma imkanı verilmesi nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden vatandaşlar, "Sabah ve akşam saatlerinde yapılan spor aktivitelerini kaçırmadan takip ediyoruz. Düzenli ve saatli olarak spor yapmanın çok büyük faydası var. Üstelik açık havada, yemyeşil parklarımızda özgürce spor yapıyor olmak ayrı bir güzellik. Kadınlar olarak parklarda böyle güzel etkinliklerde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yapılan bu doğru uygulamayı etkinliklere katılarak destekliyoruz. Spora böyle değer verilmesi hepimizi çok ama çok memnun ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız, Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dedi.

SPOR ETKİNLİNLERİ YAPILAN PARKLAR VE SAATLERİ:

Pazartesi - Çarşamba (Tepebaşı)

Büyük Anıtpark (Şarhöyük) 09: 00-10: 00, Kum Saha Park (Yenibağlar) 09: 00-10: 00, Uluönder Göletli Park 09: 00-10: 00, Abdülcemil Kırımoğlu Parkı( Batıkent) 17: 00-18: 00, Beşevler Parkı( Ertuğrulgazi) 17: 00-18: 00.

Salı - Perşembe (Odunpazarı)

Kardelen Spor Parkı (Vişnelik) 09: 00-10: 00, Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı( Ihlamurkent) 17: 00-18: 00, Seramik Park( Yenikent) 17: 00-18: 00, Osmangazi Spor Sahası 08: 30- 09: 30, Aydın Arat Parkı (Kurtuluş) 09: 00-10: 00, Kentpark (Şeker) 09: 00-10: 00

ANKA / Yerel