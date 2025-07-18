Eskişehir'de Park Yasağına Rağmen Araç Park Ediliyor

Eskişehir'de Park Yasağına Rağmen Araç Park Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Akarbaşı Mahallesi'ndeki Emeksiz Sokak'ta, 'Park Yasaktır' tabelasına rağmen bazı sürücüler araçlarını park ediyor. Bu durum, trafiğin olumsuz etkilenmesine yol açarken, çevre esnafı otopark eksikliğinden şikayetçi.

Eskişehir'de bazı sürücüler, trafiğin çift yönden aktığı sokaktaki 'Park Yasaktır' tabelasını dikkate almıyor.

Akarbaşı Mahallesi'nde bulunan Emeksiz Sokak'ta trafik çift yönden akıyor. Zaman zaman maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığı dar sokakta, önlem olarak 'Park Yasaktır' tabelası bulunuyor. Bu levhayı dikkate almayan bazı sürücüler, araçlarını çevreye park ederek sokaktaki trafiğin olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Çevre esnafı ise, bahse konu sokakta böyle bir tabela bulunmaması gerektiğini savunuyor. Bölgede bir otopark olmadığını öne süren esnaf, çevre sokaklarda da park yapılacak yer bulunmadığını belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yaşanan tartışmalı sorunla ilgili çözüm üretilmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı

İBB operasyonunda ünlü sanatçının kardeşi de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.