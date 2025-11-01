Eskişehir'de Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulması amacıyla başlatılan Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması) sürüyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bir eğitim programa düzenlendi. Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine kapsamlı bir eğitim verildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR