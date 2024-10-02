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Eskişehir'de Oto Yıkama Esnafı Kış Zorluklarını Anlattı

Eskişehir'de Oto Yıkama Esnafı Kış Zorluklarını Anlattı
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Eskişehir'de oto yıkama esnafı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla işlerinin azalacağını ve soğuk havaların zorluklarını dile getirdi. Esnaf Fahri Toğrul, çalışmanın zorlaştığını ve sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti.

Eskişehir'de oto yıkama esnafı, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlamasıyla işlerinin azalacağını ve işlerinin zorlaşacağını söyledi.

Eskişehir'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte oto yıkama işinin yoğunluğunun azalacağını ve sezonun kapandığını dile getiren esnaf Fahri Toğrul, "Okulların açılması ile birlikte yaz sezonu bitti. Bu bizim işleri de etkiledi. İşlerimiz gayet güzel gidiyordu, ama sıcaklığın düşmesiyle bitme noktasına geldi. Kışın yağan yağmur dolayı da iş yapamıyoruz, bu durumda bizi zorluyor. Bizim için soğuk şartlarda çalışmak zor oluyor. Islak havluyla suyla uğraşıyoruz, eldivenle çalışamıyoruz. Çıplak el ile çalıştığımız için ellerde çatlama, soğuk yanığı olabiliyor. Kışın çalışması en zor olan mesleklerden birini yapıyoruz. Eskişehir'in soğuğunda çalışmak gayet zor oluyor. Hasta oluyoruz, hasta olmamak için direniyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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