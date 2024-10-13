Eskişehir'de Oto Galericilerde Hafta Sonu Yoğunluğu

Eskişehir'de hafta sonu nedeniyle oto galericilerde oluşan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Galeri dükkanlarına giden vatandaşlar, ikinci el araçları ve fiyatları yerinde inceledi. Ciddi alıcılar ise galericiler ile pazarlığa otururken, esnaf oluşan yoğunluğu sevinçle karşıladı. - ESKİŞEHİR