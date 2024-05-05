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Eskişehir'de Oto Galericiler Pazar Günü Boş Kaldı

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Eskişehir'de bulunan birçok oto galeri dükkanının pazar gününe rağmen boş kalması dikkat çekti. Araç satıcılarının fiyatları arttırması ve alıcıların umdukları rakamları bulamamaları sebebiyle sokaklar boş kaldı.

Eskişehir'de birçok oto galeri dükkanının pazar gününe rağmen boş kalması dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 1. Cadde ve Selami Vardar Caddesi'nin kesiştiği bölgede bulunan oto galericiler pazar gününe rağmen boş kaldı. Söz konusu sokakların boş olmasının sebebinin araç satıcılarının fiyatları arttırması ve alıcıların ise umdukları rakamları bulamamalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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