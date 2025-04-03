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Eskişehir'de Otizm Farkındalık Günü İçin Binalar Mavi Işıkla Aydınlatıldı

Eskişehir'de Otizm Farkındalık Günü İçin Binalar Mavi Işıkla Aydınlatıldı
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2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla kamu kuruluşlarının binaları mavi ışık ile aydınlatıldı. 'Otizmin farkındayız, her zaman onların yanındayız' mesajı verildi.

Eskişehir'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün binalarına mavi aydınlatma yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek amacıyla çalışma yapıldı. Farkındalık oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kamu kuruluşlarının binaları mavi ışık ile aydınlatıldı. Müdürlüğün sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Otizmin farkındayız, her zaman onların yanındayız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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