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Eskişehir'de Örgü Yapan Kadın, Hayalini Gerçekleştirmek İstiyor

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Eskişehir'de kendi yaptığı örgülerle geçimini sağlayan Fadime Çalgı, örgü kursu açma hayalini paylaştı. Çocukluğunda ip almanın lüks olduğunu belirten Çalgı, örgüden kazandığı parayla kızlarını okuttuğunu söyledi.

Eskişehir'de kendi yaptığı örgülerle geçimini sağlayan, evden ve stantlardan satış yaparak kızlarını okuttuğunu söyleyen 54 yaşındaki Fadime Çalgı, hayalinin örgü kursu açmak olduğunu ifade etti.

Fadime Çalgı, 8 yaşından beri örgü yaptığını söyledi. Örgü yapmaktan çok keyif aldığını ve yaptığı örgüleriyle çevresinin beğenisini kazanan Çalgı, hayalinin örgü kursu açmak olduğunu dile getirdi. İki kızını yaptığı örgülerle üniversitede okuttuğunu ve geçimini bununla sağladığını ifade etti.

"Eski kazakları söküp o iplerle örgü yapardım"

Çocukluğunda ip almanın lüks olduğunu ve evde olan eski kazakları söküp o iplerle örgü yaptığını söyleyen Çalgı, "Örgüyü çocukluğumdan beri yaparım. Başladığımda ilkokula gidiyordum. 8-9 yaşlarındaydım. O zaman bu kadar çok ip yoktu ve yeni ip almak lükstü. Eski kazakları falan sökerdim, o iplerle kendim başka şeyler örerdim. Ablam kendine çeyiz yapardı, ondan kalan atılacak ipleri de ben alırdım. El bezi, kazak falan örerdim. O şekilde örgüye başladım. Sonra kızlarıma, komşularıma örmeye başladım. Çeşitli örgü kurslarına gittim, kendimi daha çok geliştirdim." dedi.

"Örgüden kazandığım para ile kızlarımı okuttum"

Örgüleri evden ve haftada bir stantlara çıkıp sattığını belirten Fadime Çalgı, şu ifadeleri kullandı;

"Çok fazla örmeye başladım, bari satıp malzeme paramı çıkarayım diye düşündüm. Satışa önce evde başladım, sonra stantlarda kadınların sattığını gördüm. Stantlarda satmaya başladım. Çevremdekiler kurs açmamı istiyor, imkanım olsa kurs açmak istiyorum. Öğretmeye de meraklıyım. Destek olan olmadığı için kurs açamıyorum. Her şey örüyorum, belli bir sınır yok. Çanta, şapka, kazak, lif ne istenirse onu yapıyorum. İnterneti çok beceremediğim için oradan satış yapmadım. Evden ve stanttan satış yapıyorum. Haftada bir gün bu şekilde stantlarda satış yapıyorum. Örgüden kazandığım para ile de kızlarımı okuttum. Onlara da bu şekilde destek olmaya çalıştım. Elimden geldiğince hala destek olmaya çalışıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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