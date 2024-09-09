Eskişehir'de Okulların Açılmasıyla Birlikte Tıraş Olma Kültürü Azalıyor

Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan esnaf okullar açılırken tıraş olma kültürünün yavaş yavaş yok olduğunu belirterek, öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili daha serbest bir uygulamaya geçilmesi nedeniyle etkilendiklerini ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlarken bekledikleri yoğunluğun oluşmadığını açıkladı.

Gerçekleştirilen 3 aylık yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Bu çerçevede yeni dönem için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmenler sınıflardaki yerlerini alırken, berber esnafı eskisi gibi okullar açılırken tıraş olma kültürünün kalmadığını açıkladı. Önceki yıllarda ailelerin okullar açılmadan birkaç gün önce çocuklarını tıraş olmaya götürdüğünü söyleyen esnaf, kendileri için bir kültür haline gelen bu durumun günümüzde sona ermeye başladığını ifade etti. Bu eğitim-öğretim yılı başlamadan önce de öğrencilerin kendilerine az talep gösterdiğini belirten berber esnafı, öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili daha serbest bir uygulamaya geçilmesi nedeniyle etkilendiklerini ve kendi çocukluk dönemlerinde böyle olmadığını söyledi.

"Kılık kıyafet konusunda daha serbest bir uygulamaya geçildiğinden beri bazı şeyler eskisi gibi değil"

Eskişehir'de uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Ayhan Deliorman, "Bizim berberlik mesleğinde eskiden 2 bayramımız vardı. Biri Ramazan Bayramı, diğeri de Kurban Bayramı. Her esnaf gibi onlar bizim beklentilerimizdir. Ancak 3'üncü bir bayram olarak da okullar açıldığı zaman yoğunluk yaşanırdı. Fakat kılık kıyafet konusunda daha serbest bir uygulamaya geçildiğinden beri bazı şeyler eskisi gibi değil. Mesela çocukların bize gelmesi azaldı, eski gelenek ve kültürlerimiz yok oldu. Mesela bizim çocukluk dönemimizde velilerimiz özellikle okullar açılacağı zaman bizi daha fazla uyarırlardı. Onlar bizi, 'Öğretmenlerinden laf gelmesin, üstün başın ve saçın güzel olsun' diye tembihleyerek okula yollarlardı. Her hafta tırnaklarımız kesilir, hatta ceplerimize birer mendil konulurdu. Öğretmenlerimiz bunlara bakarlardı. Yapmayanlar da ufak ufak cezalandırılırdı. Aileler gelir, veli toplantısı olur ve bunlar konuşulurdu. Hijyene daha çok önem verilirdi. Zaman değişiyor, berberlik de bundan nasibini alıyor. Biz de bunlara uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR