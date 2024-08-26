Eskişehir'de Okul Çantası Satışlarında Artış Yaşanıyor

Eskişehir'de okulların açılmasına sayılı günler kala çanta satışlarında artış olduğunu söyleyen Veli Özkeçeci, fiyatların geçen yıla kıyasla değişiklik göstermediğini belirtti.

Eskişehir'de okulların açılmasına sayılı günler kala 2024-2005 yılı eğitim-öğretim sezonu hazırlıkları başladı. Okula başlayacak çocuklar çanta arayışına girdi. Eskişehir'de 17 yıldır esnaflık yapan Veli Özkeçeci, işlerin yavaş yavaş başladığını belirtirken, çanta fiyatlarında artış gözlenmediğini söyledi. Her yaş grubu öğrencinin orijinal istediğini vurgulayan Özkeçeci, "Yeni okul dönemi başlıyor. Veliler ve öğrenciler alışveriş yapmaya başladı. Fiyatlar artar diye erkenden çanta alışverişi yapıyorlar. İşler yavaş yavaş başladı diyebilirim. Öğrenciler genelde orijinal çanta kullanmak istiyor. Açıkçası o yüzden aileler de durumları zorluyor. ya ucuz çanta alıp bir sene kullanıp seneye değiştirecek. ya da orijinal alıp daha uzun ömürlü kullanacaklar. Genel öğrenci kitlesine baktığımız zaman küçükten büyüğüne hepsinin bir marka takıntısının olduğunu görüyoruz. Fiyatlar geçen seneye oranla aynı diyebiliriz. Geçen seneden bu yana çok fazla talep düştüğü için fiyatlar aynı kaldı. Pandemiden sonra da iki yıl kimse çanta almadı. Pandemiden sonra 2022-2023 de satışlarımız da çok fazla artış oldu. Fiyatlar 300 ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor."

"Veliler kanserojen madde içermemesine ve sağlamlığına dikkat ediyor"

Özkeçeci velilerin ve öğrencilerin dikkat ettiği hususları şu şekilde ifade etti:

"Velilerin dikkat ettiği hususlar arasında çantaların kanserojen madde içermemesi, fiyatı ve sağlamlığı yer alıyor. Çocukların önemsedikleri ise mesela ilkokula gidenler genelde çizgi film karakterli, animasyonlu ve resimli çantaları çok beğeniyor. Ama biz genelde bu çantaları kanserojen madde içerdiklerinden dolayı çok önermiyoruz. Daha büyük yaşlardaki çocuklar ise marka olmasına daha çok önem veriyor." - ESKİŞEHİR