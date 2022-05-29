Eskişehir'de Öğretmen Adaylarına Bilim İletişimi - Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Eğitimde Kariyer Günü" etkinliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi bilim iletişimcisi Vildan Bayar tecrübelerini paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen eski mezunlar ile öğretmen adaylarını buluşturarak bilinçlendirmeyi amaçlayan "Eğitimde Kariyer Günü" etkinliğinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi de yer aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski mezunu bilim iletişimcisi Vildan Bayar, fen bilimleri öğretmen adaylarına bilim iletişimi mesleği özellikleri, nitelikleri ve kriterleri hakkında bilgi vererek kendi mesleki yolculuğunu aktardı. ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir, "Eğitimde Kariyer Günü" etkinliğine katkılarından dolayı Bilim Deney Merkezi personellerine teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

ANKA / Yerel