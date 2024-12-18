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Eskişehir'de Öğrencilere Gıda Güvenliği ve İsrafı Eğitimi Verildi

Eskişehir'de Öğrencilere Gıda Güvenliği ve İsrafı Eğitimi Verildi
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde ilköğretim öğrencilerine gıda güvenilirliği ve gıda israfı hakkında bilgi verildi. Eğitimde hijyen kuralları ve gıda israfının önlenmesinin önemi vurgulandı.

Eskişehir'de ilköğretim öğrencilerine gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik "Gıda Güvenirliliği ve Gıda İsrafı" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görev yapan gıda mühendisi Müge Çimen tarafından verildi. Eğitimde güvenilir gıdanın ne anlama geldiği, gıdada oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Çimen el yıkamanın önemi ve gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gibi temel hijyen kurallarına dikkat çekerek gıda israfının önlenmesinin, gelecekte gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sonunda, gıda israfının maskotu "CANO" ile fotoğraf çektiren çocuklara süt ve kek ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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