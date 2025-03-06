Eskişehir'de Öğrenciler ve Sanayi Temsilcileri İftar Programında Buluştu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar programında öğrenciler ve sanayi temsilcileri bir araya geldi.

ESO'nun katkılarıyla, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Etkinliğe toplam 750 öğrenci katılım sağladı. Sanayi temsilcileri ile bir araya gelen öğrenciler, merak ettiklerini iş insanlarına sorma imkanı yakaladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katkılarından dolayı ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR