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Eskişehir'de Öğrenciler PDF'lere Yöneliyor

Eskişehir'de Öğrenciler PDF'lere Yöneliyor
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Eskişehir'de sınav haftasında kitap evi sahipleri, öğrencilerin test kitapları yerine PDF formatındaki kaynaklara yöneldiğini belirtti. Kitap ve fotokopi fiyatlarının artması, dijital kaynaklara olan talebi artırdı.

Eskişehir'de hem lise hem de üniversitelerde sınav haftası aynı tarihlere denk geldi. Kitap evi sahipleri, öğrencilerin artık test kitapları yerine PDF'ye yöneldiğini söyledi.

Eskişehir'de bir kitap evinde saha satış pazarlama sorumlusu olan Orçun Ceylan, güncel durum hakkında yorumlarda bulundu. "Sınava hazırlık yaklaştıkça yani 2'inci dönemden sonra branş denemelerini almaya daha çok yöneliyor öğrenciler. ilk dönem soru bankaları ve benzeri kitapları bitirerek 2'inci dönemde denemelere başlıyorlar, o zaman branş denemelerinde, genel denemelerde bir artış görüyoruz. Öğrenciler artık kitap ya da fotokopiden çok PDF'lere yöneldiler. Dijital ortamlarda, tabletlerinden soru çözümüne yönelen bir öğrenci kitlesi var. Bunları bulabildikleri platformlar var, bunun üzerinden gidiyorlar daha çok. Fotokopi eskisi kadar kullanılmıyor, çünkü fotokopi ve kitap fiyatları birbirine çok yaklaştı. Yaklaştığı için de renkli baskı ve beceri temelli sorular olduğu için renkli baskı tercih ediyorlar. Siyah beyaz fotokopide anlayamayacakları ve çözemeyecekleri sorular oluyor. Bu yüzden fotokopi eskisi kadar revaçta değil, ama işte öğretmenlerinin kendi notlarını verdiği durumlar var, onları ayrı fotokopi çekip kullanıyorlar. Satışta olan kitapların fotokopisi artık çekilmiyor, öğrenciler tarafından ya bayiden ya da internet üzerinden alınıyor." Dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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