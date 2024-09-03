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Eskişehir'de Öğrenci Aileleri Okul Forması Alışverişine Başladı

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Eskişehir'de yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenci ailelerinin bazıları okul formalarını şimdiden almaya başlarken, esnaf, son günlerde oluşan yoğunluğa maruz kalmamaları için velilerin alışverişlerini erkenden bitirmelerini öneriyor.

Eskişehir'de yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenci ailelerinin bazıları okul formalarını şimdiden almaya başlarken, esnaf, son günlerde oluşan yoğunluğa maruz kalmamaları için velilerin alışverişlerini erkenden bitirmelerini öneriyor.

MEB takvimine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönem dersleri 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 2-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitiminin düzenleneceği de duyurulurken, bazı aileler günler öncesinden okul hazırlıklarına başladı. Okulların açılmasına yakın oluşan yoğunluğa maruz kalmak istemeyen veliler, çocukları için kısa kollu forma, uzun kollu forma, mont ve pantolondan oluşan okul takımlarına şimdiden satın alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise için fiyatı ortalama bin 600 lira olan okul takımlarının satışlarını gerçekleştiren esnaf, yoğunluğun ilerleyen günlerde katlanarak artmasını bekliyor. Geçen seneye kıyasla etiket fiyatlarının artış gösterdiği bilgisini de paylaşan esnaf, son günlerde hem vatandaşın rahatlıkla alışveriş yapamadığını hem de kendilerinin hizmet etmek konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek vatandaşlara alışverişlerini erkenden bitirmelerini tavsiye etti.

"Son günlerde kalabalığa maruz kalmak istemiyorlar"

Yunus Emre Halk Çarşısı esnaflarından Ümit Altın, "Okul kıyafeti satışları ufaktan başladı. Satışlar okulların açılmasına yakın daha çok yoğunlaşır. Şu an insanlar ara sıra geliyor ve bütçesi doğrultusunda alışverişlerini yapmaya gayret ediyorlar. Son günlerde kalabalığa maruz kalmak istemiyorlar. Fiyatları geçen seneye göre kıyasladığımızda enflasyon oranında bir artış oluyor. Okul takımında kısa kollu forma, uzun kollu forma, mont ve pantolon oluyor. Fiyatı önceden bin 150 lira iken şu anda bin 600 lira oldu. Okul kıyafetleri fiyatlarında artış var ama biz uygulamıyoruz, çünkü insanların alım gücü düştü. Yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Okulların açılmasına yakın talepler daha çok artıyor. İnsanlar bütçelerine bağlı olarak son günlerde alışveriş yapıyorlar. Onlara uyarı yapmak doğru olmaz ama son günlerde ne onlar rahatlıkla alışveriş yapabiliyor ne de satıcılar rahatlıkla hizmet edebiliyor. İmkanları doğrultusunda bir an önce almalarında fayda var. Yeni eğitim yılında da öğrencilerimize başarılar diliyorum ve ailelerine onlara destek olmaları konusunda istirham ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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