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Eskişehir'de Nostaljik Kaset Satışları Artıyor

Eskişehir'de Nostaljik Kaset Satışları Artıyor
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Eskişehir'de kaset satışı yapan Aynur Bulut, eski şarkılara olan ilginin arttığını ve kaset satışlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Gençlerin nostaljiye yöneldiği bu dönemde, kaset ve kaset çalar üretimi de hız kazandı.

Eskişehir'de kaset satışı yapan Aynur Bulut, son zamanlarda satışların arttığını ve insanların eski şarkıları nostaljik bir biçimde dinlemeye önem gösterdiğini belirtti.

Eskişehir'de müzik çalar ve kaset satışı yapan Aynur Bulut, artık gençlerinde içinde olduğu birçok insanın eskiye döndüğünü, nostaljiyi daha çok tercih ettiklerini belirtti. İnsanların artık daha çok kaset tercih edip, satışlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Bulut, buna bağlı olarak kasetçalar üretimin hızlandığını belirtti. Aynur Bulut bu artışın sebebi olarak ise, insanların eskiyi samimi ve daha kaliteli gördüğünü ifade etti. Geçmişte şarkıyı geri sarmanın dahi bir zahmeti olduğunu ve bunun insanlar için bir anlamı olduğunu belirten Bulut, günümüzde her şey gibi müzik dinlemenin de çok basit olduğunun altını çizdi.

"Arabeske ve halk müziğine olan ilgi çok fazla"

Nostaljik kaset, müzik çaların rağbet görmesi ile alakalı Bulut, "Bizim dönemlerimizde plak yoktu, görmedik. 1990 ve 2000 yıllarının sonlarında doğanlar kasetleri görmediler. O yüzden onlar da şimdi kasetlere hayranlık duyuyorlar ya da bulduklarıyla koleksiyon yapıyorlar. Şu an yeni kaset çalarların üretimi başladı, o yüzden arz-talep karşılanmış oluyor. Arabeske ve halk müziğine olan ilgi çok fazla. Gençlerin çok fazla istediği rapçiler oluyor. Ceza ve Sagopa Kajmer gibi sanatçıların kasetleri çok fazla talep görüyor" dedi.

"İnternet yoktu ve bizim tek yayın alıp dinleyebileceğimiz şeyler orijinal kasetlerdi"

Eskiden müzik dinlemek için belli zahmetler çektiğini belirten Aynur Bulut şöyle devam etti;

"Biz eskiden bir kasetin albümü çıktığı sırayla beklerdik. O kasetleri alabilmek için simlerimizi yazdırırdık. O zaman internet yoktu ve bizim tek yayın alıp dinleyebileceğimiz şeyler orijinal kasetler, plakları ve CD'lerdi. İnternetle birlikte bir tuşla buna hemen hakim olabiliyoruz. Ancak internette dinlediğimiz zaman müzik tarzları hep aynı. Ses ayarlarını genelde bilgisayar yapıyor ama öteki tarafta arkadan birebir orkestra çalıyor. O kemanı ve sazı duyma şansınız daha yüksekti. Bence bu yüzden insanlar seviyordu ve o zamanlar daha kaliteliydi. A yüzü ve B yüzü diye kasetlerimiz de var. Mesela, A yüzünde 3'üncü parçaya gelmek istediğimde kaseti çok fazla ileri ve geri alırsam kasetçalar bozuluyordu. Biz onu kalemle 3'üncü parçaya getirip dinlemeye çalışırdık. Hatta radyolar da o zaman daha aktifti. Radyoda kendimiz istek parçalarda bulunup, onları kasete aktarırdık. Bence insanlara her zaman için bilinmezlik daha hoş geliyor. Belki siz de 1990 ve 2000 yıllarında doğmuşsunuzdur, kaseti bilmiyorsunuzdur ve onu elinize almanız hem çok nostaljik hem de değerli geliyor. Kaset sattığım için benim işletmemde kasetçalara ilgi yüksek. Kasetçalar bin 500 liradan başlıyor. Bilinen markalarda çok yüksek meblağlı ürünler var. Eski kasetçiyim ama elimde sadece dükkanımdaki kadar arşivim kaldı. Bulduklarımı belli bir ücrette aldığım için onun üzerine fark koyup satıyorum. Şu anda 50 ile 500 lira arasında satılan kasetlerim var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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