Eskişehir'de Muhtarın Okul Desteği Projesi Devam Ediyor

Eskişehir'de Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı, hayata geçirmiş olduğu okul forması ve kırtasiye desteği projesini bu yıl da devam ettirerek birçok çocuğun yüzünü güldürdü.

Gerçekleştirdiği kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Muhtar Arı, "Ailelerin maddi yüklerini azaltabilmek için çocuklarımıza okul forması, spor ayakkabı, çanta, kalem, silgi, kalemlik, defter, kaplık, cetvel takımı, sulu boya pastel ve boyama kalemleri gibi kırtasiye yardımlarımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceği, yarınların parlayan yıldızları olan çocuklarımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin hedeflerine daha güçlü bir şekilde ilerleyebilmeleri için yanlarında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların yarınlara daha parlak adımlar atabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Siz yeter ki öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve hayal kurmaya devam edin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor, her gününüzün keyifli ve verimli geçmesini umuyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin de tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR