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Eskişehir'de Motosiklet Kulübü Üyelerine Güvenli Sürüş Eğitimi Verdi

Eskişehir'de Motosiklet Kulübü Üyelerine Güvenli Sürüş Eğitimi Verdi
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SkyRiders Motosiklet Kulübü, trafikte motosikletlilerin karıştığı kazaları azaltmak amacıyla üyelerine güvenli sürüş eğitimi düzenledi. Eğitime, deneyimli motosikletçiler katılarak yeni üyelere destek oldu.

Eskişehir'de bir motosiklet kulübü, trafikte motosikletlilerin karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla üyelerine eğitim verdi.

Eskişehir'de çeşitli sosyal projelere imza atan SkyRiders Motosiklet Kulübü, örnek bir eğitim gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, daha önce motosiklet sürüş eğitimi alarak profesyonelleşmiş üyelerinden destek alarak, diğer üyelerine eğitim verdi. Motosikletlilerin karıştığı ölümlü kazaların azaltılması amacıyla hayata geçirilen projede, motosiklet kullanıcılarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

SkyRiders Motosiklet Kulübü Başkanı Ahmet Boz, verilen eğitim hakkında, "Kulüp olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu sefer de üyelerimizin trafikte daha güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için sürüş eğitimi veriyoruz. Yıllarını motosiklet üstünde geçiren ve gerekli eğitimlerini almış arkadaşlarımız ve üyelerimiz gelerek burada eğitim veriyor. Üyelerimizin ve tüm motosiklet sürücülerinin güvenliğini arttırmak, motosikletlilerin karıştığı ölümlü kazaların azalması için bir şeyler yapmak istedik. Üyelerimiz yeni üyelerimiz katılım gösterdikçe eğitimlerimiz devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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