Eskişehir'de Motosiklet Kullanımı Güvenliği Tehdit Ediyor

Eskişehir'de Motosiklet Kullanımı Güvenliği Tehdit Ediyor
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Eskişehir'de artan motosiklet sayısı, trafiğe kapalı yolları ve yaya alanlarını rahatsızlıkla kullanan sürücüler nedeniyle güvenlik sorunlarına yol açıyor. Motosikletlerin kurallara uymaması ve kalabalık alanlarda tehlikeli manevralar yapması, kazaları artırıyor.

Eskişehir'de sayıları her geçen gün artan motosikletlerin, trafiğe kapalı yolları, yaya alanlarını, kaldırımları ve benzeri bölgeleri rahatlıkla kullanmaları hem kendileri ve hem de yayalar için önemli bir güvenlik problemine sebep oluyor.

Kent merkezindeki bazı alanların ve yaya kaldırımlarının araç trafiğine kapalı olduğu biliniyor. Bahse konu trafik kuralıyla ilgili çevrede uyarı levhaları da bulunurken, motosikletlilerin bir çoğu bunu dikkate almıyor. Bazı motosikletliler, trafiğe kapalı yaya alanlarında seyir ediyor. Kalabalık yaya gruplarının olduğu bölgelerde hız yapan ve insanlara korna çalan duyarsız sürücüler, kazalara davetiye çıkartıyor. Seyir halindeki araçların sağından veya aralarından dikkatsizce geçen, trafik ışıklarından da kendilerini adeta muaf tutan bazı motosiklet sürücülerinin karıştığı kaza sayısının da artması önemli bir trafik problemi olarak görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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