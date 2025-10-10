Eskişehir'de Motor ve Şase Numaraları Kazınmış 4 Motosiklet Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda motor ve şase numarası kazınmış 4 motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde İnönü ilçesinde şüpheli şahısların kırsal alanda kullandıkları motosikletlerin motor ve şase numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmi belge olmadan kullandıkları yönünde bilgiler alındı. İnönü ilçesinde 08 Ekim 2025 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanmış, motor ve şase numarası kazınmış, trafikten çekme belgeli, plakasız, ruhsatsız ve belgesiz olduğu tespit edilen 4 motosiklet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik, Suç Eşyasını Satın Alma, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR