Eskişehir'de Motor ve Şase Numaraları Kazınmış 4 Motosiklet Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, motor ve şase numarası kazınmış, ruhsatsız 4 motosiklet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde İnönü ilçesinde şüpheli şahısların kırsal alanda kullandıkları motosikletlerin motor ve şase numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmi belge olmadan kullandıkları yönünde bilgiler alındı. İnönü ilçesinde 08 Ekim 2025 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanmış, motor ve şase numarası kazınmış, trafikten çekme belgeli, plakasız, ruhsatsız ve belgesiz olduğu tespit edilen 4 motosiklet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik, Suç Eşyasını Satın Alma, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
