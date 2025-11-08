Eskişehir'de Minyatür Araba Koleksiyonu Gözde Hobi Haline Geldi

Eskişehir'de her yaştan vatandaş kendilerine yeni bir hobi olarak 'minyatür araba koleksiyonculuğu'nu seçerek yüzlerce araba biriktiriyor.

Yeni nesil hobilerden biri olan 'minyatür araba koleksiyonerliği" her yaştan vatandaşın ilgisini topluyor. Küçük yaştaki çocuklardan başlayıp 60 yaşındaki yetişkinlere kadar geniş bir yaş yelpazesine sahip olan bu hobi, her bütçeye uygun olması ile popülerliğini arttırıyor. Ülke ve model olarak ayrılarak hobi sahiplerinin hayallerindeki arabaya minyatür olarak sahip olmalarını sağlıyor. Öte yandan ise vatandaşlar kendi sahip oldukları arabanın minyatür halini bulmak için tezgahlara ve dükkanlara yöneliyorlar.

"Çocuklar da var 60 yaşındaki amcalar da"

Her yaştan vatandaşın bu hobiye başladığını aktaran İsmail Meşedalı, "Çocukların ilgisi, özellikle erkek çocukların ilgisi çok yüksek. Sadece bunu çocuk olarak da düşünmeyelim. Ben 36 yaşında bir insan olarak ben de yapıyorum. Emin olun 60 yaşında gelen amcalar da var. Hani artık nasıl diyeyim yani elinizde aldığınızdaki hissiyat mı diyeyim buna? Yoksa ne bileyim görsel bir doygunluk seviyesi mi diyeyim? Bir şekilde insanlar bir yerden bir taneyle başlayıp devamını sürdürüyor ve hastalık çığırına geliyor yani" dedi.

"50'den alıp örnek veriyorum 1500'e kadar araba var"

Bu hobinin geniş bir ekonomik yelpazeye sahip olduğunu aktaran Meşedalı, 50'den alıp örnek veriyorum 1500'e kadar araba var. Biraz kişinin geliriyle alakalı olan bir durum. Ama her insan başlayabilir. Arabaların kendine ait tarzları var. Japonları sevenler var, Alman grubunu sevenler var. Amerikan klasik sevenler var. Onda da bütün markalar bütçeye göre değişiyor. Premium arabalar var. Regulerler biraz daha çocuklara yönelik uygun fiyatlı. Yani her bütçeden her şekilde başlanabilir" şeklinde konuştu.

"Ama belli bir noktadan sonra da 'hastalık' konumuna geliyor"

Bu hobinin belli bir süreden sonra 'hastalık' konumuna geldiğini aktaran Meşedalı, "İnsanlar kendilerine böyle bir uğraş edinmek için çok güzel bir şey. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Ama belli bir noktadan sonra da 'hastalık' konumuna geliyor. Buna dikkat edelim diyorum" ifadelerini kullandı.

"Şahin zaten ülkemizin vazgeçilmezi"

Son olarak vatandaşların hangi araba modellerine meraklı olduğunu anlatan Meşedalı, "Az önce bir tane marka otomobil soran arkadaşım vardı ama ne yazık ki yok. Mesela Broadway soran var, Toros soran var, Şahin zaten ülkemizin vazgeçilmezi. Yani işte çok zor. Özellikle kendini kanıtlamış markalarda, bizim ülkemizde arabalarını üretme ihtimalleri yok. Çünkü dünyaya satıldığı için bir ülke için özel olarak araba üretmezler. Henüz yok. İnşallah çıkar, bekleriz yani" kelimelerini kullandı. - ESKİŞEHİR