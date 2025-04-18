Eskişehir'de Meyve Fidanları İçin Budama Eğitimi Düzenlendi
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları ile birlikte meyve fidanlarında dikim budaması eğitimi düzenledi. Eğitim, yükümlülerin katılımıyla gerçekleşti ve benzer tarımsal eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
Eskişehir'de yükümlülerin katılımıyla meyve fidanlarında dikim budaması eğitimi gerçekleştirildi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzmanlarıyla yükümlüler ve personelin katılımıyla meyve fidanlarında dikim budaması eğitimi gerçekleştirildi. Bahçedeki fidanların gelişim dönemlerine göre benzer tarımsal eğitimler devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel