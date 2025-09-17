Haberler

Eskişehir'de Meyve Ağaçlarına İlginç Uyarı: 'İlaçlı ve Çok Zehirli'

Eskişehir'deki bir evin bahçesinde bulunan elma ağacının yanındaki duvara asılan uyarı tabelası dikkat çekti. 'Dikkat meyveler ilaçlı, çok zehirli' yazılı tabelanın bahçe sahibinin meyve toplama girişimlerini engellemek amacıyla asıldığı belirtildi.

Eskişehir'de bir elma ağacının yakınındaki duvara asılı ilginç bir uyarı tabelası dikkat çekiyor.

Erenköy Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde, dalları olgunlaşmış kırmızı elmalarıyla dolu bir ağaç yer alıyor. Ancak bahçe duvarına asılan el yazısı tabela, görenleri hem şaşırtıyor, hem de düşündürüyor. Bahçe sahibinin, "Dikkat meyveler ilaçlı, çok zehirli" yazısını, ağaçtan meyve koparılmasını engellemek amacıyla astığı şeklinde yorumlanıyor. - ESKİŞEHİR

