Eskişehir'de Meyve Ağaçlarına İlginç Uyarı: 'İlaçlı ve Çok Zehirli'

Eskişehir'de bir elma ağacının yakınındaki duvara asılı ilginç bir uyarı tabelası dikkat çekiyor.

Erenköy Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde, dalları olgunlaşmış kırmızı elmalarıyla dolu bir ağaç yer alıyor. Ancak bahçe duvarına asılan el yazısı tabela, görenleri hem şaşırtıyor, hem de düşündürüyor. Bahçe sahibinin, "Dikkat meyveler ilaçlı, çok zehirli" yazısını, ağaçtan meyve koparılmasını engellemek amacıyla astığı şeklinde yorumlanıyor. - ESKİŞEHİR