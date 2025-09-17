Eskişehir'de Meyve Ağaçlarına İlginç Uyarı: 'İlaçlı ve Çok Zehirli'
Eskişehir'deki bir evin bahçesinde bulunan elma ağacının yanındaki duvara asılan uyarı tabelası dikkat çekti. 'Dikkat meyveler ilaçlı, çok zehirli' yazılı tabelanın bahçe sahibinin meyve toplama girişimlerini engellemek amacıyla asıldığı belirtildi.
Erenköy Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesinde, dalları olgunlaşmış kırmızı elmalarıyla dolu bir ağaç yer alıyor. Ancak bahçe duvarına asılan el yazısı tabela, görenleri hem şaşırtıyor, hem de düşündürüyor. Bahçe sahibinin, "Dikkat meyveler ilaçlı, çok zehirli" yazısını, ağaçtan meyve koparılmasını engellemek amacıyla astığı şeklinde yorumlanıyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel