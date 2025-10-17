Eskişehir'de Mevsimlik Tarım İşçileri Sorunları Ele Alındı

Eskişehir'de düzenlenen 'Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları ele alnıdı.

Vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılım sağladığı toplantı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Barınma, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların iyileştirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

İlerleyen süreçte yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı

Vali Aksoy, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusunda tüm kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, alınan kararların sahada etkin bir şekilde uygulanması talimatını verdi. Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz dönemde yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte yapılacak planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR