Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Met Helvası Satışları Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in önemli lezzetlerinden olan met helvası, turist akınının oluşmaması nedeniyle bu yaz sezonunda daha az satıldı. Helvacı esnafı, gurbetçi vatandaşların gelmemesi ve hediyelik alımlarının azalmasıyla işlerin düştüğünü belirtti.

Eskişehir'in önemli lezzetlerinden olan met helvası, bu yaz sezonunda beklenen turist akının oluşmaması nedeniyle geçen sene kıyasla daha az satıldı.

Met helvası, Eskişehir'in geleneksel ve meşhur lezzetlerinden birisi olarak biliniyor. Tadı pişmaniyeye andıran, ancak daha farklı bir lezzet olan met helvası turistlerin en yoğun talep gösterdiği ürünlerin arasında yer alırken, esnaf bu yaz sezonunda bekledikleri oranda satış gerçekleştiremediklerini açıkladı. Normalde Eskişehirli gurbetçi vatandaşların kendilerine yoğun talep gösterdiğini söyleyen helvacı esnafı, bu sezon onların da gelmediğini ve hediyelik alımlarının düştüğünü ifade etti. Aynı şekilde nuga helvası ve diğer ürünlerinin de eski talebi görmediğini belirten esnaf, yaz bitmeden işlerinin düzelmesini beklediklerini dile getirdi.

"Sadece met değil, nuga helvası ve lokum satışlarından da memnun değiliz"

Esnaf Hüseyin Topçu, konuyla ilgili olarak, "Bu sezon yurt dışındaki müşterilere sayımız düşük. Kendileri artık daha da dışarılara gidiyorlar. Yani eskisi kadar Türkiye'ye gelmiyor, Yunanistan tarzı yerlerde tatil yapıyorlar. Eskişehirli olup da dışında yaşayanlar bile artık buraya gezmeye bile gelmiyorlar. Gelseler de alım oranları biraz daha düştü. Mesela her sene gelip 10 aileye hediye alan kişiler şu anda alsalar bile 3 ya da 4 aileye alım yapıyorlar. Sadece met değil, nuga helvası ve lokum satışlarından da memnun değiliz. Genel anlamda işler yavaş. Önümüzdeki günler için beklentilerimiz var. Aslında şu an Eskişehir esnafının harman zamanı. Yani şu anda bütün esnafın çok iyi iş yapıyor olması lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

turist Turizm Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir? 2024 KPSS Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir? KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi! BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 23 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM KIRTASİYE KATALOĞU KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ) KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki!
title