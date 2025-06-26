Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğretmenlerine Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Eğitimi

Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğretmenlerine Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Eğitimi
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Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen eğitim programında meslek lisesi öğretmenlerine dijital ve çevreci dönüşüm, karbon ayak izi ve su kültürü konularında bilgiler aktarıldı. Eğitim, öğretmenlerin ders içeriklerine güncel çevre politikalarını entegre etmesi ve öğrencilere sürdürülebilirlik bakış açısı kazandırması hedeflendi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından, Eskişehir'de görev yapan meslek lisesi öğretmenlerine yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Haziran dönemi mesleki çalışmalar programı çerçevesinde düzenlenen eğitimde, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz katılımcılarla bilgi paylaştı. Dr. Saz, öğretmenlere sanayide dijital ve çevreci dönüşüm anlamına gelen ikiz dönüşüm, karbon ayak izi ve su kültürü konularında temel bilgiler ile güncel uygulamaları aktardı.

Öğretmenlerin dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenmesi açısından değerli bir adım

Eğitimle birlikte öğretmenlerin ders içeriklerine güncel çevre politikalarını entegre etmesi ve öğrencilere sürdürülebilirlik bakış açısı kazandırması hedeflendi. Dr. Çağdaş Saz, öğretmenlerin bu bilgi birikimini genç nesillere aktarmasının uzun vadede hem toplumsal hem de sanayi temelli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı. Gerçekleştirilen bu eğitim, çevre odaklı mesleki eğitimin yaygınlaşması ve öğretmenlerin bu dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenmesi açısından değerli bir adım olarak öne çıktı.

ESO'nun resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Meslek lisesi öğretmenlerinin bu konularda bilinçlenmesi; öğrencilerin çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanması ve sanayiye çevre bilinci yüksek, nitelikli bireyler kazandırılması açısından büyük önem taşımakta" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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