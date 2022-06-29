Eskişehir'de Memurlardan Ek Gösterge Tepkisi

ÖZGE ZAİM

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Büro Sen tarafından 3600 ek gösterge düzenlemesine büro hizmet kolu çalışanlarının da dahil edilmesi ile ilgili açıklama yapıldı. Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu önünde toplanan memurlar, "İşte memur, işte sendika. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Ek gösterge hakkımız, söke söke alırız" sloganları attı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan basın açıklamasını Türk Büro Sen Şube Başkanı Alp Arslan yaptı. Arslan, gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin lisans ve ön lisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltileceği, diğer kamu görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair yönelik bilgilerin sendikaya ulaştığını söyledi.

"TEK ÇÖZÜM EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ DEĞİL"

Türk Büro Sen Şube Başkanı Alp Arslan şunları söyledi:

"Ek gösterge artışı ile birlikte kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplanmasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm memurlar emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir. Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün değildir.

"GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanların 2800, müdürlerin 3000 ek göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan ön lisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceğinin görüldüğünü ifade eden Arslan, "Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Türk Büro Sen olarak ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Genel idare hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan arttırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvan ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir."

ANKA / Yerel