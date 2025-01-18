Eskişehir'de Mavi Kapak Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarında toplanan kapakları Eskişehir Sakatlar Derneği'ne teslim etti. 2011'den beri devam eden kampanya, engelliler için tekerlekli sandalyeye dönüşme amacı taşıyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında "Mavi Kapak Kampanyası" kapsamında toplanan kapaklar, Eskişehir Sakatlar Derneği'ne teslim edildi.

Mavi Kapak Kampanyası kapsamında su şişesi, damacana ve meşrubat şişelerinin kapakları 2011'den beri toplanarak, engelliler için tekerlekli sandalyeye dönüşmeye devam ediyor. Toplanan kapaklar tartıldıktan sonra geri dönüşüme gönderilerek, elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerinin akülü ve manuel tekerlekli sandalye alımları gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında toplanan kapaklar, Eskişehir Sakatlar Derneği'ne teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mavi Kapak Projesi kapsamında, yurtlarımızda toplanan kapakları Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen'e teslim ettik. Özveri gösteren başta Yunus Emre Yurdumuz öğrencisi Sevcan Güney'e, tüm öğrenci ve yurt personelimize kurumumuz adına teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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